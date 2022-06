Pleszew. Przedszkole Słoneczne w Pleszewie laureatem konkursu Region Czysty na 6. Zebrali najwięcej surowców w przeliczeniu na ucznia

Przedszkole Słoneczne - Konkurs Region czysty na 6

Uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu „Region czysty na 6” odbyło się na terenie ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. W ekologicznej inicjatywie wzięło udział ponad 15 tys. przedszkolaków i uczniów z 20 gmin należących do Porozumienie Międzygminnego. Najbardziej zaangażowani otrzymali zasłużone nagrody. Trafiły one do uczniów, szkół, a także dla najlepszej gminy.