Pleszew. Promocja nowego "Rocznika Pleszewskiego" w Muzeum Regionalnym. O czym przeczytamy tym razem?

Promocja "Rocznika Pleszewskiego 2021" w Muzeum Regionalnym

W piątek, 25 lutego 2022 roku, w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyła się promocja nowego "Rocznika Pleszewskiego". To już 22. numer wydawnictwa. - Z inicjatywą jego tworzenia wyszli ówcześni: przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski i burmistrz Pleszewa Marian Adamek. Pracę redakcyjną zlecili zespołowi, w skład którego weszli: kierująca wtedy biblioteką Ewa Szpunt, stawiający pierwsze kroki samorządowe jako stażysta obecny burmistrz Arkadiusz Ptak i moja skromna osoba. Wydawcą był Urząd Miasta i tak to wyglądało do 2008 roku. Później wraz z moim przejściem do muzeum trafił tutaj również "Rocznik Pleszewski" - mówił o narodzinach publikacji dyrektor Adam Staszak. W ciągu dwóch dekad uzbierało się ponad 4500 stron, 351 artykułów, na łamach "Rocznika" publikowało ponad 200 autorów.

Nad ostatnim numerem pracował zespół redakcyjny w składzie: rzecznik prasowy UMiG Pleszew Anna Bogacz, dyrektor biblioteki Zuzanna Musielak-Rybak, pracownicy muzeum: Katarzyna Rutkowska i Witold Hajdasz oraz Adam Staszak. Projekt okładki przygotowała Anna Sobkowiak.