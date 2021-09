Pleszew. Premiera książki "Be legendary" Tymka Janosa. Publikacja, która ma inspirować młodych ludzi.

Premiera książki "Be legendary"

Właśnie światło dzienne ujrzała pierwsza książka autorstwa młodego pleszewianina Tymka Janosa. Na blisko 200 stronach rozmawia ze znanymi postaciami sportu, kultury i show-biznesu o ich drodze do sukcesu. Publikacja zatytułowana "Be legendary" ma inspirować do spełniania własnych marzeń i konsekwentnego dążenia do wyznaczonych celów.

- "Be legendary" to rozmowy z ludźmi, którzy ciężką pracą pokonywali własne słabości, realizowali marzenia i dążyli do wyznaczonych celów. Te osoby pokazują, że nie są nadludźmi, że w zasadzie nie różnią się niczym od nas, a ich historie są bardzo ciekawe i inspirujące - opowiada autor.

Premiera książki odbyła się w Zajezdni Kultury w obecności nie tylko rodziny i przyjaciół, ale również licznie zgromadzonych gości.