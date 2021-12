Pleszew. Prawdziwe tłumy powitały Mikołaja i zapaliły świąteczną iluminację w Pleszewie

Pleszew poczuł magię świąt

Na ulicach było słychać dźwięki kolęd, na pleszewskim Rynku rozbłysły tysiące światełek, a pod nogami skrzypiał świeży śnieg. Zewsząd roznosił się zapach choinek i grzanego wina. Pleszew głośnym odliczaniem rozpoczął magię świąt. Kulminacyjnym momentem było odpalenie iluminacji świątecznych na Rynku, w tym ogromnej choinki. Zrobiła to 3-letnia Marysia. Pleszewski Rynek rozbłysnął tysiącem światek, a święty Mikołaj zajechał pod ratusz kabrioletem. Nie brakowało też innych bajkowych postaci, jak chociażby Elzy z "Krainy Lodu". Najmłodsi nie kryli prawdziwego zachwytu. Podobnie było z dorosłymi. Dla najmłodszych były słodkości i upominki, a także animacje z "Paidi". Spotkanie było też okazją do wręczenia nagród laureatom konkursów ekologicznych. Sporo się działo, ale to nie koniec.