Pleszew. Prace w centrum idą pełną parą

- Inwestycję rozpoczął rozdział kanalizacji w ulicach Słowackiego i Targowej. Prace trwają obecnie w ul. Targowej na odcinku od Neru w kierunku ul. Ogrodowej poza skrzyżowanie oraz od Neru do ul. Malińskiej. Zakończą się 29 maja. Ulica Sienkiewicz natomiast będzie realizowana etapami. W pierwszym – trwającym do 22 lipca – inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Kaczyńskiego. Prace są o tyle trudne, że obejmują płynącą pod powierzchnią rzekę Ner - informuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy ratusza.