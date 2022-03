Pleszew. Powstała strona internetowa powiatowego magazynu pomocy. Tutaj sprawdzisz, czego potrzebuje Ukraina

Powstała specjalna strona internetowa! Tutaj sprawdzisz, czego potrzebuje Ukraina

Na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie funkcjonuje punkt zbiorczy darów z całego powiatu pleszewskiego dla uchodźców z Ukrainy. Uruchomiony został właśnie system dedykowany dla głównego magazynu pomocy znajdującego się przy ul. Polnej 71. System obsługiwany jest wewnętrznie i pozwala na ewidencjonowanie dostarczanych przez Was darów oraz zarządzanie stanami magazynowymi. Dodatkowo została stworzona strona internetowa, na której wyświetlają się aktualne stany magazynowe - synchronizowane automatycznie (zakładka "POWIATOWY MAGAZYN POMOCY"). Jeśli chcesz sprawdzić, czego aktualnie najbardziej brakuje, przejdź do zakładki "CZEGO POTRZEBUJEMY". - Rozwiązania zostały zaimplementowane i wdrożone w ramach wolontariatu, a twórcy są otwarci na wszelkie sugestie! - podkreśla Krzysztof Kaletka. Link do strony - kliknij TUTAJ!.

Przypomnijmy, że zbiórka prowadzona jest dwutorowo: