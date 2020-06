Kolejne trzy etapy budowy kanalizacji realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie. Prace rozpoczęły się przy ul. Poznańskiej. - Pierwszy etap właśnie ruszył, co możecie obserwować wzdłuż Neru przy ogrodach działkowych. Prace zakończą się ok. 14 lipca. Koszt to ok. 630 tys. zł - informuje burmistrz Arkadiusz Ptak.