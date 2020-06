- Wykonana zostanie sieć o długości 1 770 mb oraz 102 przyłącza do nowego osiedla w Pleszewie przy ul. Armii Poznań. Wartość zadania to 1,2 mln zł. Inwestycja potrwa do końca wakacji - informuje burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak.