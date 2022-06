Pleszew. Potrącenie rowerzystki na ścieżce rowerowej na ulicy Ogrodowej w Pleszewie

Pleszew. Potrącenie rowerzystki

W sobotę, 18 czerwca około godziny 9.00 doszło do potrącenia rowerzystki na ulicy Ogrodowej w Pleszewie. Do zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej. Na miejscu pojawiła się policja, straż oraz pogotowie. Kobieta została zabrana do szpitala. Policja ustala przyczynę potrącenia.

