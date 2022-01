Pleszew. Porywisty wiatr wywraca ciężarówki na drogach. Samochody lądują w rowach i na poboczach

Porywisty wiatr wywraca ciężarówki na drogach

Porywisty wiatr w Wielkopolsce

IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla naszego regionu przed silnym wiatrem. Porywy wiatru mogą sięgać nawet do 75 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od godziny 8.00 do 14.00.

Ostrzeżenie pogodowe obowiązuje na terenie powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, kaliskiego i kępińskiego. „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu” – czytamy w treści alertu.

