Pleszew. Policja stawia na ekologię! Elektryczne i hybrydowe radiowozy spotkacie na wielkopolskich drogach

Hybrydowe i elektryczne radiowozy na wielkopolskich drogach

Do jednostek powiatowych Policji w Wielkopolsce trafiają nowe pojazdy, zakupione przez Komendę Główną Policji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale coraz częściej mundurowi sięgają po... ekologiczne samochody. Polska policja kupując toyoty najczęściej decyduje się na Corollę kombi o pojemności 1,8 litra i mocy 98 KM z silnikiem hybrydowym. Auta te mało palą, więc są tanie w eksploatacji, a przy tym mają niską emisję dwutlenku węgla i innych gazów. Ale to jednak nie koniec zakupów.

Policjanci wzbogacili się również o 4 nowe radiowozy, których jeszcze w policyjnych garażach nie było. Tym co je wyróżnia to fakt, że są to całkowicie elektryczne pojazdy. Kia e-Niro bo o niej mowa, to 205 konny samochód, który zgodnie z deklaracjami producenta może na jednym ładowaniu przejechać do 455 kilometrów.