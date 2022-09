Pleszew. Po udziale młodzieży w spotkaniu z "sędziami po presją" do pleszewskich szkół zapukało... Kuratorium Oświaty

Sędziowie pod presją w Pleszewie. Kontrola Kuratorium Oświaty

Kontrolerzy z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty zapukali do trzech pleszewskich szkół średnich - Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, Zespołu Szkół Technicznych oraz do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego - we wtorek, 27 września 2022 roku. Nieplanowana wcześniej kontrola związana była z udziałem młodzieży w spotkaniu - które w piątek odbyło się w Zajezdni Kultury - z sędziami Igorem Tuleyą, Waldemarem Żurkiem i Pawłem Juszczyszynem. Uczniowie obejrzeli m.in. film "Sędziowie pod presją" , a po seansie wzięli udział w dyskusji.