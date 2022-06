Pleszew. Pleszewskie Centrum Medyczne w czołówce szpitali w leczeniu pacjentów onkologicznych. Jak wygląda sytuacja w Wielkopolsce?

Leczenie pacjentów onkologicznych w Pleszewskim Centrum Medycznym

Pleszewskie Centrum Medyczne znalazło się w czołówce szpitali z Wielkopolski w leczeniu pacjentów onkologicznych. Od 2019 roku do I kwartału 2022 w pleszewskiej placówce zdrowia leczono 4916 pacjentów onkologicznych. To szósty wynik w całej Wielkopolsce. W 2019 roku do szpitala na leczenie przyjęto 1641 pacjentów. Rok później było ich 1372, a w 2021 roku - 1423. W I kwartale 2022 roku na oddział onkologiczny Pleszewskiego Centrum Medycznego przyjęto do tej pory 480 pacjentów onkologicznych.

Od 2019 do 2021 roku najwięcej pacjentów onkologicznych w ramach hospitalizacji na terenie naszego regionu leczyło się w Wielkopolskim Centrum Onkologii. W 2019 roku podmiot ten przyjął 7113 osób z chorobami nowotworowymi, w 2020 roku było to 6148 pacjentów, a w 2021 – 6620 chorych. W I kwartale bieżącego roku do WCO trafiło 1978 pacjentów onkologicznych.