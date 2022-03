Pleszew. Pleszewska "Trójka" z wnętrzem roku w prestiżowym konkursie! Wyróżnienie trafiło do pracowni Wiekiera Architekci

Za nami już druga edycja konkursu Wnętrze Roku Pfleiderer. W rywalizacji mogli wziąć udział zarówno architekci i projektanci, jak i inwestorzy oraz wykonawcy. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych, w pełni ukończonych realizacji w branży wykończenia wnętrz oraz meblarskiej, jak również tych w fazie projektowej, w których zastosowano produkty firmy Pfleiderer.

Pierwsze miejsce w kategorii WNĘTRZE ROKU PFLEIDERER 2022 otrzymała pracownia Wiekiera Architekci, za projekt wnętrz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pleszewie. W skład zespołu projektowego weszli: Filip Wiekiera, Natalia Banasiak.

- To spory sukces, zważywszy na to, był to konkurs ogólnopolski, w którym o pierwsze miejsce walczyły projekty i realizacje z całego kraju. Wcześniej ten sam projekt nominowany był do Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego. Oznacza to, że projekt został zauważony w kraju. Będzie on publikowany również w magazynach o wnętrzach i designie - komentuje na gorąco Filip Wiekiera z pracowni Wiekiera Architekci.