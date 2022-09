Pleszew. Pleszewscy seniorzy pokazali jak się bawić! Dla nich wiek to tylko liczba. To się dopiero nazywa "Taniec z gwiazdami"! Piotr Fehler

Pleszewscy seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek nie jest żadną przeszkodą w tym, by doskonale i dobrze się bawić. Po piknikach czwartkowych, które odbyły się latem pora wrócić do ulubionej przez pleszewskich seniorów Restauracji Bax, to właśnie tutaj, w czwartek 29 września do wieczora bawili się nasi kochani seniorzy. Zabawę seniorów zorganizowało Koło nr 7 PZERiI w Pleszewie