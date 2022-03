Pleszew. Pleszewianie robią siatki maskujące dla ukraińskich żołnierzy Piotr Fehler

Siatka sportowa lub ogrodowa, trochę starych ubrań w stonowanych kolorach i ręce chętne do pracy – to jest potrzebne, by stworzyć siatkę maskującą, która może się przydać ukraińskim żołnierzom. Akcję szycia takich siatek zorganizował Związek Drużyn ZHP w Pleszewie im. Antoniego Rymarczyka