Pleszew. Piotr Hasiński z tytułem "Zasłużony dla rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Były burmistrz Pleszewa Piotr Hasiński otrzymał tytuł "Zasłużony dla rozwoju Miasta i Gminy Pleszew". Odznaczenie zostało wręczone podczas XXXIV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Burmistrz Arkadiusz Ptak podkreślił zasługi Piotra Hasińskiego dla rozwoju Miasta i Gminy Pleszew w latach wielkich przemian.

- To, co w roku 1990 zostało zapoczątkowane, m.in. tworzenie wspólnot lokalnych - to fundamenty, które w mojej opinii są solidne pod to, co robimy teraz - zaznaczał Arkadiusz Ptak.