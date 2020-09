Pleszew. Pierwszy Wieczór Boksu. W hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych 42 pięściarzy stoczyło 21 walk

Pierwotnie organizatorzy planowali około 14 pojedynków. - Pojawiło się więcej chętnych zawodników i postanowiliśmy dać im szansę powalczyć na profesjonalnym ringu – opowiada Alan Urbaniak, który przed rokiem stworzył sekcję bokserską w Pleszewie. Do współpracy zaprosił trenera Konrada Parata. To właśnie Ci panowie stali za organizacją sobotniego wydarzenia. Pierwszy Wieczór Boksu pokazał, że zainteresowanie tą dyscypliną sportu jest w naszym mieście bardzo dużo. Publiczność dopisała. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne do hali mogło wejść 250 osób. Chętnych było dużo więcej, ale niestety część kibiców musiała obejść się smakiem. – Gdyby nie te ograniczenia, moglibyśmy zrobić imprezę spokojnie na 400 osób – podkreśla Alan Urbaniak. Wszystko wskazuje na to, że dzisiejszy wieczór nie był pojedynczym wydarzeniem. Organizatorzy mają ambitne plany. - Chcemy zrobić kolejną edycję, ale już z walką o pas danej kategorii – mówi twórca sekcji bokserskiej w Pleszewie.