Pleszew. Pierwsze BOBASY PPL w tym roku pójdą do szkoły

Pierwsze dzieci, które otrzymały personalizowane bodziaki ze swoim imieniem przyszły na świat w 2013 roku. Inauguracji akcji towarzyszyło spotkanie z młodymi rodzicami w ratuszu.

Od tego czasu do końca 2019 roku ta niezwykła pamiątka trafiła do 1898 dzieci, a także w tym roku dostaje je każdy nowy mieszkaniec Miasta i Gminy Pleszew. Co ciekawe, najmniej mieszkańców, odkąd działa program BOBASY PPL pojawiło się na świecie w 2013 roku. Było ich zaledwie 154. Najwięcej, w ubiegłym roku, kiedy to urodziły się aż 303 maluchy.

Co ważne, bodziaki to produkt lokalny - począwszy od projektu, a na produkcji i hafcie skończywszy. Nawet koperty, w które pakowane są prezenty wraz z listem gratulacyjnym burmistrza, to produkt lokalny. Na każdym bodziaku widnieje imię jego właściciela i miejskie logo. Są w rozmiarze 74 - tak, by mogły dłużej posłużyć właścicielowi, choć przede wszystkim to urocza pamiątka dla dziecka i jego rodziców.

Zdjęcia maluchów w pleszewskich bodziakach można oglądać na miejskiej stronie internetowej.