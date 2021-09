Pleszew. Piękny jubileusz. 20-lecie Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie obchodził dziś swoje 20-lecie działalności. Placówka ma bardzo bogatą historię. Stale wychodziła i wychodzi na przeciw wyzwaniom związanym ze swoją szczególną misją. W trakcie imprezy jubileuszowej można było zapoznać się z prezentacją multimedialną dotyczącą najważniejszych wydarzeń z życia i historii szkoły na przestrzeni lat.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Pleszewie. Wszyscy zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie udali się następnie na uroczystą Galę Jubileuszową do Zespołu Placówek Specjalnych, która była pełną wzruszeń sentymentalną podróżą do przeszłości, okazją do wspólnego spotkania po latach. Młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli przygotowała program artystyczny, który idealnie komponował się z nastrojem jubileuszowej uroczystości.

- 20 lat temu, we wrześniu 2001 roku blisko 140 uczniów po raz pierwszy weszło do budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, ale do szkoły, która powstała z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Można zadać pytanie, czy 20 lat to dużo. Patrząc na grube podręczniki historii, to niewiele, ale biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie, to dużo. Wtedy mieliśmy kilkanaście pomieszczeń klasowych. Teraz mamy ich 36, chociaż nadal to za mało. Nie było komputerów. Teraz w klasach są monitory, tablice interaktywne i dziennik elektroniczny. Zaczynaliśmy od szkoły podstawowej i gimnazjum. Teraz zajmujemy się małymi dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i coraz większymi, aż po egzamin zawodowy w szkole branżowej. Jedno w tym czasie się nie zmieniło. Nauczyciele nadal są młodzi, tylko niektórym dzieci dorosły. Stworzyliśmy wszystko. Wizję szkoły, hymn szkoły, tradycję oraz zasady. Jestem dumna, że dane mi jest od 20 lat uczestniczyć w tym wszystkim - podkreślała Elżbieta Kwiatek, dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.