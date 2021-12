Pleszew. Piękne świąteczne iluminacje w Pleszewie. Miasto walczy o tytuł Świetlnej Stolicy Polski ZDJĘCIA

"Świeć się z Energą"

“Świeć Się z Energą” to coroczna akcja nagradzająca najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Polsce. Podczas zabawy w “Świeć Się z Energą” tysiące Polaków poprzez głosowanie wybiera najpiękniej rozświetlone miasta.

W popularnym plebiscycie Energi miasta walczą nie tylko o prymat w regionie i miano aglomeracji przystrojonej w najładniejsze ozdoby świąteczne, ale też o awans do finału i prestiż, jaki niesie za sobą tytuł „Świetlej Stolicy Polski”. Przede wszystkim jednak rywalizacja ma cel dobroczynny – nagrody, czyli energooszczędny sprzęt AGD i lampy ultrafioletowe, zostaną przekazane potrzebującym ze zwycięskich miast. Do mistrzów regionalnych trafią nagrody o wartości 10 tys. zł. Natomiast zwycięzca ogólnopolski otrzyma sprzęt o łącznej wartości 50 tys. zł. Trwająca kilka tygodni akcja nie tylko inspiruje i zachęca Polaków do świątecznego dekorowania swoich domów i miast, czy uwieczniania ich na zdjęciach, ale też udowadnia, że tego typu rywalizacja może także mieć na celu pomoc potrzebującym.