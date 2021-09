Pleszew. Pechowy poniedziałek. Trzy kolizje w ciągu jednego dnia

Pleszew. Tak tragicznie na drogach powiatu pleszewskiego jeszcze nie było [ZDJĘCIA]

Każdego miesiąca na drogach powiatu pleszewskiego dochodzi do wielu wypadków. Jednak tak tragicznego miesiąca jeszcze nie było. Na drogach powiatu pleszewskiego i naszego regionu zginęło 5 osób, w tym 13-letni rowerzysta. Doszło również do wielu kolizji drogowych. Według policyjnych statystyk w sierpniu w województwie wielkopolskim doszło do 233 wypadków. Zginęły 24 osoby, a 292 zostały ranne. Natomiast w lipcu doszło do 227 wypadków i 2555 kolizji. Zginęło 21 osób, a 263 zostało rannych. W galerii przedstawiamy przegląd wypadków z sierpnia 2021 roku. Zobacz zdjęcia