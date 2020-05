Pleszew. Parkowanie na Rynku będzie dwa razy droższe!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 czerwcastrefa płatnego parkowania będzie miała dwie podstrefy. Do podstrefy ,,A" będzie należał Rynek. Do podstrefy ,,B" - pozostałe ulice, na których do tej pory obowiązywały opłaty za parkowanie, czyli:

- Daszyńskiego

- Sopałowicza

- Plac Powstańców Wielkopolskich

- Bojanowskiego

- Kraszewskiego

- Tyniec

- Panieńska

- Plac Kościelny

- Kościelna

- Szkolna

- Kaliska (do ul. Wodnej)

- Garncarska

- Krzyżowa

- Sienkiewicza (do Kolejowej)

- Ogrodowa (do Słowackiego)

- Plac Kościuszki

- Kowalska

- Poznańska ( do DK nr 12)

O ile za parkowanie w podstrefie ,,B" kierowcy będą płacić tyle, co do tej pory, czyli 2 zł za pierwszą godzinę postoju, 2,40 zł za drugą, 2,80 zł za trzecią i 2 zł za kolejne, to w podstrefie ,,A" czeka ich duża podwyżka opłat. Od 1 czerwca pierwsza godzina parkowania na Rynku będzie bowiem kosztować aż 4 zł. Druga - 4,50 zł, trzecia - 5 zł, a kolejne - 4 zł. Kupując bilet w podstrefie ,,A" będziemy mogli zmienić miejsce postoju auta i korzystać także z miejsc w podstrefie ,,B", jednak w drugą stronę będzie to oczywiście niemożliwe.