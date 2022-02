Pleszew. Park Wodny "Planty" nie dał się pandemii koronawirusa. W 2021 roku z wodnych atrakcji skorzystało ponad 82 tysiące osób

Park Wodny nie dał się pandemii

Ostatnie dwa lata to walka z pandemią koronawirusa na całym świecie. Lockdowny wprowadzone w Polsce dotyczyły również m.in basenów i parków wodnych. Po kilku miesiącach niebytu, pod koniec lutego rząd podjął decyzję o ich ponownym otwarciu. Mimo to, Park Wodny Planty w Pleszewie po raz kolejny może zaliczyć rok do udanych. Jak poinformował burmistrz Arkadiusz Ptak, pleszewski aquapark odwiedziło w 2021 roku ponad 82 tysiące gości! Warto odnotować, że w tym roku Park Wodny Planty będzie obchodzić swoje 10 urodziny!

- Ponad 82 tys. osób odwiedziło Park Wodny "Planty" Sport Pleszew w 2021 r i to mimo pandemii. Cieszę się jednak szczególnie, że nasze programy basenowe zyskują coraz większą popularnością - podkreśla burmistrz Pleszewa.

Programy "basenowe", które cieszą się największą popularnością wśród mieszkańców: