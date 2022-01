Pleszew. Park Leśny Planty, czyli miejsce, które zimą wygląda wyjątkowo pięknie. Nie wierzycie? Zobaczcie te zdjęcia!

Planty zimą są wyjątkowo piękne

Najczęściej ludzie marzą o lecie, ciepłym morzu i pięknych plażach. Jednak zima również ma swój urok. O tej porze roku możemy podziwiać piękne pejzaże pokryte warstwą śniegu lub lodu. Niektóre z nich wtedy stają się jeszcze bardziej zachwycające. Park Leśny "Planty" to jedno z najpiękniejszych miejsc w Pleszewie, które zachwyca o każdej porze roku. Choć w pleszewskich Plantach każdy z nas był już pewnie z kilkanaście razy, to wszyscy bardzo chętnie wracają w to miejsce. Czy to piechotą, czy rowerem, zawsze znajdzie się coś ciekawego do podziwiania. Nie wierzycie? Zobaczcie te zdjęcia!