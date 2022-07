Pleszew. Park kieszonkowy w Pleszewie zachwyca kolorami i kwitnącymi kwiatami. Tutaj jest pięknie!

Czym jest park kieszonkowy, który powstał na pleszewskim stadionie? Wyjaśnia pomysłodawczyni przedsięwzięcia, Zastępca Burmistrza Izabela Świątek.

– To miejsce spędzania czasu jakby „pod drodze”. Pod drodze na zakupy, podczas powrotu z kościoła lub podczas wizyty na stadionie, na którym jest co robić (mecze, skatepark, miasteczko ruchu drogowego oraz instalacja do street workout). Jest mały, ale ciekawy i ma dobrą „aurę”.