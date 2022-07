Pleszew. Panika w sklepach. Coraz droższy cukier znika z półek. "To jakieś szaleństwo!" Winni klienci?

Gdzie jest cukier? Z takim pytaniem dzwonią do nas Czytelnicy. W wielu sklepach nie ma go na półkach. A jeśli gdzieś się trafi, cena za kilogram, przyprawia o ból głowy. Czyżby słodzenie herbaty czy upieczenie ciasta będzie nas więcej kosztowało?

- W supermarketach puste półki. Cukru brak. W Biedronkach to już od kilku dni nikt cukru nie widział. O co chodzi? - napisała do nas jedna z czytelniczek.