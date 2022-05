Pleszew. Pacjenci mają problem z dodzwonieniem się do szpitala. Teraz powinno być łatwiej!

Koniec z problemem dodzwonienia się do Pleszewskiego Centrum Medycznego. Placówka wdrożyła system telefonicznej rejestracji medycznej – call center GATEway . Pozwala on nie tylko na efektywne przyjmowanie zgłoszeń i rejestrację pacjentów, ale także wykonywanie połączeń indywidualnych czy masowych.

Jak informuje zarząd szpitala- call center jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 i w tym samym czasie rozmowy obsługują cztery osoby. Personel uczestniczył w szkoleniach nie tylko z zakresu obsługi systemu, ale również w zakresie komunikacji z pacjentem.

- W zależności od dnia tygodnia, dziennie obsługiwanych jest od 250 do 400 rozmów, a więc bardzo dużo. Docierały do nas od jakiegoś czasu sygnały, że jest problem z dodzwonieniem się do placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu nowego systemu. Teraz średni czas oczekiwania na połączenie wynosi poniżej 1 minuty, natomiast obserwujemy, że w godzinach rannych liczba dzwoniących jest dwukrotnie wyższa niż w południe i popołudniu, co może też wpływać na czas oczekiwania. – wyjaśnia Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.