Pleszew. Oszustwo na BLIK-a. Bank Spółdzielczy ostrzega swoich klientów. To oszustwo!

- Oszuści wysyłają SMS-y z informacją o przelewie 450 złotych przesłanych za pomocą usługi BLIK na telefon. Do wiadomości dołączony jest link, który kieruje na fałszywą stronę, gdzie rzekomo Klient ma odebrać pieniądze. Celem oszustów jest pozyskanie danych do logowania do bankowości. Po kliknięciu w link pojawi się okienko z wyborem Banku. Ta strona jak i strona wybranego Banku jest fałszywa. Jeśli Klient poda tam swoje dane – trafią one bezpośrednio do oszusta - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Banku Spółdzielczego w Pleszewie.