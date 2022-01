Pleszew. Ostatnie chwile ponad 100-letniego budynku. Zaglądamy do wnętrza wyburzonej kamienicy [ZDJĘCIA] [WIDEO] Piotr Fehler

W Pleszewie zakończyła się rozbiórka kamienicy przy ul. Poznańskiej 35. Teraz pozostaje już tylko uprzątnięcie gruzu. Dzięki uprzejmości Piotra Grabowskiego zajrzeliśmy do wnętrza kamienicy. Choć nie była to budowla zabytkowa, to dla wielu pleszewian kultowa. Znajdowały się w niej mieszkania, siedziby urzędów, organizacji, stowarzyszeń.