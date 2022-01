Pleszew. Orszak Trzech Króli w Pleszewie, czyli okazja do wspólnego radowania

Orszak Trzech Króli w Pleszewie

Orszak Trzech Króli. Dzień dziś wesoły, czyli radosne chrześcijaństwo

Orszak Trzech Króli. Tradycja

Zgodnie z tradycją chrześcijańską trzej królowie mieli podążać do Betlejem, miejsca narodzin Jezusa, by oddać mu pokłon i złożyć dary. Mędrcy prowadzeni przez Gwiazdę Betlejemską, dotarli do Maryi, Józefa i ich nowonarodzonego dziecka i podarowali złoto, kadzidło i mirrę. Informację na temat mędrców można przeczytać w Ewangelii pw. Św. Mateusza, gdzie nie podano ich liczby i imion. Jednak przyjęło się, że było ich trzech i nazywali się Kacper Melchior i Baltazar. Każde ze złożonych przez nich darów ma symboliczne znaczenie. Złoto było nawiązaniem do godności królewskiej Jezusa, kadzidło symbolizowało jego boskości, a mirra miała odnosić się do męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu.