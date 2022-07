Pleszew. Olaf Pera, utalentowany bokser, był gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Olaf Pera, utalentowany bokser, był gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

W Bytomiu w drodze do finału kategorii 92 kg Olaf Pera pokonał dwóch rywali. Wygrał na punkty, ale zdecydowanie z Łukaszem Kowalukiem i Ksawerym Motaską. Do walki finałowej nie stawił się przeciwnik Olafa, Patryk Porzyczka, który zgłosił kontuzję. Tym samym zawodnik KS Ziętek Team po raz trzeci w swojej bokserskiej karierze stanął na najwyższym stopniu podium, zdobywając tytuł mistrza Polski juniorów w boksie olimpijskim. Olaf będzie reprezentował biało-czerwone barwy na mistrzostwach świata, które 23 września rozpoczną się we Włoszech

3 lipca utalentowany pięściarz był gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. - To było niezwykle motywujące i inspirujące spotkanie - podkreśla Zuzanna Musielak-Rybak, dyrektorka książnicy. Olaf opowiadał m.in. o swoich sukcesach, dotychczasowej drodze sportowej i marzeniach.