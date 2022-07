Pleszew. Okrągłe urodziny absolwenci “Staszka” świętują razem. Ich wspólne spotkania są fenomenem! Zjazd absolwentów - matura 1971

Spotkanie po latach. Wspólnie świętowali urodziny!

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie rocznik 1971 są prawdziwym fenomenem. W trzech oddziałach było około 90 uczniów. Wszyscy się znali i lubili. Niektórzy znali się od przedszkola inni z podstawówki, reszta wpisała się w przyjacielską przestrzeń w murach pleszewskiego liceum. Dlatego po spotkaniu z okazji 50. urodzin, które odbyło się w Murzasichle, postanowili co roku spędzać ze sobą po kilka dni. Tym sposobem zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Polsce, m.in. Lidzbark Warmiński, Bydgoszcz, Kazimierz Dolny. Teraz przyszedł czas na Pleszew.

Grażyna Kuś, Mariola Hajdasz – Wiszniewska oraz Hanka Zawiślak, Adela Grala – Kałużna i Maja Czyżak wzięły sprawy w swoje ręce i rok po 50-leciu matury postanowiły zorganizować okrągłe - Nasze Piękne Urodziny. Koleżanki ze szkolnych lat dotarły do dawnych kolegów, którzy w latach 1967 – 1971 uczęszczali do trzech licealnych klas. Wychowawcą klasy VI a był najpierw prof. Tadeusz Miszke, a kiedy przeszedł na emeryturę, prof. Klotylda Dixa. Klasa IV b miała jednego wychowawcę przez cztery lata – był nim prof. Antoni Jabczyński. I klasa IV c, z wychowawczynią, prof. Danutą Chorodeńską. Na urodziny klasowe zapisało się 45 osób. Wśród zaproszonych byli również nauczyciele. Wszystko po to, żeby powspominać dawne szkolne dzieje, pooglądać zdjęcia, poplotkować o sprawach, które tylko przyjaciółka ze szkoły zrozumie.