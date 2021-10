Pleszew. Ogromne wyróżnienie! Pleszewianin otworzył Pawilon Polski na światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju

Ruszyła Światowa Wystawa EXPO 2020 w Dubaju. Opóźniona o rok wystawa otworzyła wreszcie swoje podwoje a wraz z nią otwarto polski pawilon. Jak podkreśla Jakub Ziemkiewicz Pawilon Polski zbudowany jest z drewna i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych stoisk narodowych, gdzie króluje stal i szkło. I od samego początku wystawy Pawilon Polski na Expo 2020 przyciąga zainteresowanie zwiedzających. Nie tylko wyglądem, ale też m.in. strefą dla dzieci, ofertą gastronomiczną i kulturalną.

- Nasza rola na Expo to w głównej mierze obsługa polskiego pawilonu. Ja akurat witam gości odwiedzający nasz pawilon przy głównym elemencie wystawy, czyli „Polskim Stole”. Ta multimedialna instalacja świetnie wpisuje się w tegoroczne hasło pawilonu- „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”, a także jest wyjściem do opowieści o Polsce. Jest to szansą na międzykulturowe spotkanie przy stole i podjęcie rozmowy. Należy również pamiętać, że jako obsługa pawilonu jesteśmy swego rodzaju wizytówką naszego kraju na międzynarodowej arenie podczas największego wydarzenia jaki kiedykolwiek miał miejsce - tłumaczy pleszewianin, który znalazł się w gronie studentów obsługujących Pawilon Polski.