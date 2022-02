Pleszew. Ogromna kolejka do testów na COVID-19. "Takiego oblężenia jeszcze nie było" Piotr Fehler

Ogromna kolejka do testów na COVID-19. Od kilku dni przed punktem do badań na COVID-19, który mieści się w Pleszewskim Centrum Medycznym nie kończą się kolejki, czasami trzeba czekać nawet kilka godzin. Codziennie do pleszewskiego szpitala zgłasza się ponad 200 mieszkańców ze skierowanymi na testy