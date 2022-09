Pleszew. Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie. Są liderami Dobrostanu! Piotr Fehler

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia. W Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie, w poniedziałek 19 września ruszył III Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole. Pierwszy dzień był okazją do oficjalnego przekazania tytułu Liderów Dobrostanu na który uczniowie i nauczyciele pracują już kolejny rok. Było to jednak preludium do wyjątkowej akacji