Pleszew. Od czwartku targowisko miejskie znów będzie czynne

Co ważne, opłaty obowiązujące na targowisku, nie będą pobierane do końca kwietnia.

6. Sprzedaż produktów.

Kontakt z produktami powinien mieć wyłącznie Sprzedający, który sam pakuje towar do siatki i podaje go klientowi.

Ograniczmy jeżeli to możliwe płatność gotówką

Nie bójmy się zwrócić uwagi komuś kto nie przestrzega zasad !!!

Wszystkie zasady postępowania w czasie epidemii opisane są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W wersji papierowej do pobrania u kierownika Targowiska.