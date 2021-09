Pleszew. Oczarowali publiczność i przenieśli ją do innych czasów. Muzyczna podróż po największych przebojach musicalowych i filmowych

Najpiękniejsze przeboje z filmów i musicali

Piosenek z musicalu czy filmu nie trzeba nikomu przypominać, bo nawet jeżeli nie wydzieliliśmy ich ekranizacji, to każdy nuci je pod nosem. Koncert Joanny Aleksandrowicz „Od nocy do nocy” to zbiór najpiękniejsze utwory z musicali polskich i światowych oraz – przede wszystkim – filmów. Dopracowany w najmniejszych detalach. Profesjonalni muzycy (perkusista, basista, pianista), niepowtarzalny klimat… Joanna wraz z zespołem oczarowała publiczność zgromadzoną na Zajezdni Kultury i przeniosła ją do innych czasów.

Joanna Aleksandrowicz, to aktorka i wokalistka młodego pokolenia, występowała na scenach wielu teatrów w Polsce. Obecnie wciela się w rolę Bianki w spektaklu „Xięgi Schulza” w reżyserii Mistrza Jana Szurmieja. Współpracuje z topowymi reżyserami filmowymi m.in. z Wojtkiem Smarzowskim i Markiem Koterskim.