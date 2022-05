Pleszew. O krok od tragedii. Na stacji benzynowej zapalił się samochód Piotr Fehler

To mogło skończyć się tragicznie. Na stacji paliw w Pleszewie doszło do pożaru samochodu osobowego. Zapaliła się komora silnika w samochodzie osobowym, który podjechał na stację. Ogień udało się na szczęście szybko ugasić. Cudem nie doszło do eksplozji