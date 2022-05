Pleszew. O ekologii w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie. Uczniowie "Trójki" odwiedzili zakład przy ulicy Polnej

O ekologii w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie. Uczniowie "Trójki" odwiedzili zakład przy ulicy Polnej

Romana Molka wprowadziła dzieci w temat, opowiadając o swojej pracy, o tym, co znajduje się na terenie zakładu. Dzieci mogły zobaczyć wyznaczone sektory z już posortowanymi odpadami w kontenerach. Kolejny etap zajęć miał już wymiar praktyczny. Zadaniem uczniów było prawidłowe sortowanie przygotowanych śmierci.

Wreszcie można było przejść do warsztatów. - W dużym niebieskim worku znajdowała się pocięta makulatura, którą w pralce typu frania połączono z wodą. Przez wirowanie powstała pulpa. Ta została przełożona do dużego prostokątnego pojemnika. Każdy uczeń założył gumowe rękawiczki i na specjalne, prostokątne sito nakładał przygotowaną pulpę i formował kartkę, a potem nakładał drugą część. Następnie po pierwszym ręcznym odsączeniu wody, włożył ją do prasy - imadła, które wycisnęło pozostałą wodę. Warsztaty te uczyły dzieci cierpliwości, dokładności i precyzji oraz powtórnego wykorzystania surowców - opowiada nauczyciela Ivetta Olińska.