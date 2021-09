Pleszew. Nowi uczniowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP integrowali się w Gołuchowie

- W tym roku szkolnym mamy grupę młodzieży, która przyjechała do nas z różnych zakątków kraju. Wszyscy weszli w zupełnie nowe środowisko nie znając się nawzajem. Zdajemy sobie sprawę, że w takiej sytuacji niektóre osoby mogą mieć problem z przystosowaniem się do nowych warunków. Dlatego naszym zadaniem jest ułatwienie im aklimatyzacji i pomoc w nawiązaniu kontaktów z innymi rówieśnikami. A wspólne wyjazdy temu jak najbardziej sprzyjają - podkreśla Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.

Wrześniowa pogoda na razie sprzyja wycieczkom krajoznawczym, toteż pleszewskie Centrum postanowiło skorzystać z okazji i pokazać młodzieży zabytkowo-kulturalną dumę powiatu pleszewskiego, czyli zamek i park-arboretum w Gołuchowie oraz pokazową zagrodę zwierząt ze słynnymi żubrami na czele. W wycieczce wzięła udział grupa młodzieży, która po raz pierwszy zawitała do placówki i zostanie tu przez najbliższe kilka lat ucząc się w szkole podstawowej i branżowej I stopnia.

Wycieczka do Gołuchowa to nie jedyna atrakcja turystyczna przygotowana dla młodzieży z pleszewskiego CKiW OHP w tym roku szkolnym. Jeśli nie przeszkodzi pandemia, uczniowie będą mieli okazję do odwiedzenia innych miast i miejscowości słynących z nie tylko z rekreacyjnych, ale i historycznych ciekawostek.