Pleszew. Nowa wystawa i warsztaty pisania ikon dla dorosłych. Muzeum Regionalne w Pleszewie zaprasza

Nowa wystawa w Muzeum Regionalnym

Od połowy miesiąca w Muzeum Regionalnym w Pleszewie będziemy mogli podziwiać nową wystawę. Tym razem dotyczy ona Puszczy Pyzdrskiej. Otwarcie, na które zapraszają burmistrz Arkadiusz Ptak i dyrektor Adam Staszak zaplanowano w środę, 15 czerwca 2022 roku, o godzinie 17.

Puszcza Pyzdrska to kompleks leśny zawdzięczający swoją nazwę faktowi, że blisko 1/6 jego obszaru stanowiła w latach 1387-1793 własność miasta Pyzdry. - To wskrzeszona (w wyniku realizowanych od 2009 r. przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” i lokalnych pasjonatów działań) kraina geograficzna o bardzo dużym potencjale turystycznym obejmująca gminy Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Gizałki, Grodziec, Malanów, Mycielin, Pyzdry, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Stawiszyn, Tuliszków i Zagórów. W ciągu 4 lat zrealizowano badania etnograficzne i architektoniczne oraz zinwentaryzowano fotograficznie wszystkie cenne architektonicznie obiekty budowlane. Zebrany materiał znalazł się w publikacjach, był pokazywany na wystawach oraz prezentowany na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wydano pierwszą w historii obszaru mapę turystyczną oraz przeprowadzono międzynarodowe warsztaty z dawnych technik budowlanych. Działania te w sposób bezdyskusyjny udowodniły, że obszar PP to spójny geograficznie obszar o unikatowym w skali europejskiej dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym - czytamy na stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska