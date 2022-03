Pleszew. Nocny Maraton Pływacki Otyliada w Parku Wodnym "Planty"

Nocny Maraton Pływacki Otyliada w Parku Wodnym "Planty"

W sobotę, 19 marca 2022 roku, punktualnie o godzinie 18 na wielu pływalniach w Polsce rozpoczął się Nocny Maraton Pływacki Otyliada. Tradycyjnie do zabawy przyłączył się Park Wodny "Planty", dzięki czemu pleszewianie mogli licznie wziąć udział w wydarzeniu. Swoich sił próbowali nie tylko mieszkańcy naszego miasta i powiatu, pojawili się również goście z Kalisza, Ostrowa Wlkp. czy Rawicza. W sumie swoją cegiełkę do wspólnego wyniku dołożyło około 130 osób. Otyliada, która wróciła do Pleszewa po dwóch latach przerwy spowodowanej koronawirusem, zakończyła się o 6.