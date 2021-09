Pleszew. Niezwykły pokaz niezwykłych strojów duetu Anushka&Betushka na dworcowym peronie

Pokaz mody duetu Anushka&Betushka

Anushka&Betushka to projekt dwóch niespokojnych duchów czyli Anny Matuszkiewicz i Beaty Chajnowskiej, które spotykając się w połowie drogi, razem przekuwają wizję w działanie a konkretnie w obrazy malowane na ubraniach.

Do tej pory artystki miały liczne wystawy swoich prac. W Pleszewie odbył się pierwszy pokaz wraz z modelkami. Były to w większości pleszewianki, które zgłosiły się, kiedy biblioteka ogłosiła nabór do udziału w niezwykłym widowisku. Był też jeden pan. Modelki, na okoliczność pokazu, będą miały zrobiony make up oraz fryzury.

Pokaz odbył się na terenach pokolejowych przy bibliotece a wybiegiem dla modelek i modela był dworcowy peron. Wydarzeniu towarzyszył teatr ognia grupy Fireshow Rageoin. Natomiast oprawę muzyczną zapewnił pleszewski zespół BANE.