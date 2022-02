Pleszew. Niezwykłe połączenie rockowych ballad i tańca flamenco! Państwowa Szkoła Muzyczna zaprasza na niepowtarzalny koncert

Niezwykłe połączenie rockowych ballad i tańca flamenco!

Wyjątkowe połączenie rockowych ballad i tańca flamenco już 19 lutego 2022 roku będziemy mogli usłyszeć i zobaczyć w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Na scenie zaprezentują się Witek Łukaszewski i Angelika Bobkowska.

Ona jest jedną z najlepszych tancerek flamenco w Polsce. On to charyzmatyczny wokalista, wirtuoz gitary, kompozytor, prekursor gatunku flamenco & rock w Polsce. Trzykrotnie wybrany najlepszym polskim gitarzystą flamenco. Nagrywa i współpracuje z najlepszymi muzykami w kraju, m.in. z Tomaszem „Szakalem” Szukalskim (saksofon), Józefem Skrzekiem (SBB), Jurkiem Styczyńskim (Dżem), Wojciechem Hoffmannem (Turbo), Andrzejem Mazurkiem (Hanna Banaszak), Markiem Raduli (Budka Sufera) i Marylą Rodowicz. Jest autorem poczytnych książek „Led Zeppelin – schodami do nieba”, „Jimi Hendrix & Niccolo Paganini – dialogi” i „Jim Morrison & Pablo Picasso – dialogi 2” oraz tomiku poezji „Cafe Poema”.