Pleszew. Niecodzienne widowisko. Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty wzięła udział w rekonstrukcji bitwy nad Bzurą

Inscenizacja została podzielona na kilka epizodów: przygotowanie do wojny, rozpoczęcie wojny, pierwsze zajęcie miasta przez Niemców oraz egzekucja na ludności cywilnej, szturm Polaków na Łowicz i odbicie miasta, ponowne zajęcie miasta przez Niemców.

Bitwa o Łowicz miała dramatyczny przebieg. 9 września niemiecka piechota, wchodząca w skład 8 Armii, wkroczyła do Łowicza. W pierwszej fazie bitwy nad Bzurą, w dniach 9 – 12 września, armie polskie “Poznań” i “Pomorze” uderzyły na osi: Łęczyca, Kutno, Sobota, dochodząc do Łowicza. 11 września przednie formacje 16 Dywizji Piechoty dotarły do miasta i wyparły oddziały niemieckie, ale wycofały się ostatecznie na północny brzeg Bzury i obsadziły tę część miasta. Niemcy, którym zależało na opanowaniu Łowicza, uderzyli już następnego dnia. Ciężkie walki trwały aż do 16 września i ostatecznego zajęcia miasta przez siły Wehrmachtu. Bitwa miała tragiczne konsekwencje – zginęły setki cywilnych mieszkańców, i to nie tylko w czasie nalotów – niemieccy wojskowi wykorzystywali cywilów do osłony własnego natarcia, które prowadzili.