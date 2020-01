Pleszew. Niech ferie zimowe będą bezpieczne!

Goście apelowali do dzieci, by z ferii wracały wyłącznie z dobrymi wspomnieniami. Żeby tak było, w czasie zabaw na dworze czy podczas wyjazdów, muszą one pamiętać o tym, by zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Zabawy na dworze i na śniegu są fantastyczną formą spędzania wolnego czasu, ale także bardzo niebezpieczne jeśli nie pamiętamy o podstawowych zasadach oraz właściwym, adekwatnym do danej pogody ubiorze. Musimy znać też podstawowe zasady postępowania przy odmrożeniach i wychłodzeniu organizmu a także podczas niebezpiecznych sytuacji, kiedy np. wydarzy się tragedia i załamie się lód pod nogami lub gdy doznamy urazu podczas jazdy na sankach czy nartach. Policjanci ostrzegli i przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w przypadku próby wyłudzenia od nas informacji przez osoby nieznajome lub próby uprowadzenia, a także o zgudnym działaniu wszelkich środków odurzających - relacjonuje ekipa Ratownicy Medyczni Dzieciom.