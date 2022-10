Pleszew. Niebezpiecznie na przejeździe kolejowym. Samochód zderzył się z baną na ulicy Targowej. Piotr Fehler

Niebezpiecznie na przejeździe kolejowym w Pleszewie. Samochód zderzył się z baną na Targowej. Do kolizji doszło we wtorek, 4 października w godzinach porannych. To kolejne takie zdarzenie na przejeździe kolejowym. Najtragiczniejszy wypadek zdarzył się w sierpniu ubiegłego roku, kiedy doszło do śmiertelnego wypadku na ulicy Lipowej