Nie ulega wątpliwości, że to właśnie środki ochrony osobistej są w tej chwili najbardziej potrzebne ratownikom w walce z koronawirusem. O to, by w Pleszewie ich nie zabrakło walczy Jacek Dryjański - organizator akcji na rzecz medyków ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wczoraj pan Jacek przekazał ratownikom kolejną partię wyposażenia. Tym razem trafiły do nich ochraniacze na buty. - Karton mały, ale zawiera 150 par ochraniaczy wysokich na buty, które będą stanowiły całość z używanymi przez ratowników kombinezonami. Wspólnie podczas rozmowy ustaliliśmy kolejny punkt zakupu - mówi Jacek Dryjański, inicjator zbiórki, która odbywa się na portalu zrzutka.pl Znajdziecie ją [TUTAJ]