Pleszew. Najnowszy ranking Perspektyw. Najlepsze licea w Wielkopolsce 2022. Jak wypadły szkoły z powiatu pleszewskiego

11 stycznia poznaliśmy, które licea i technika z Wielkopolski okazały się najlepsze w kraju w tegorocznym rankingu Perspektyw. Po raz pierwszy wyniki Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników zostały ogłoszone w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dzień przed ogólnopolską galą.

- Ranking liceów jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze jest podsumowaniem pracy szkół średnich poszczególnych województw i podsumowaniem całorocznego okresu pracy, a także dłużej perspektywy – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy". - Ranking pomaga wybrać ósmoklasistom wymarzoną szkołę średnią, to jest ważne, by dokonując wyboru mieć porównanie, by znaleźć szkołę marzeń dla siebie – dodaje.